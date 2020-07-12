Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты
Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты
© president.gov.ua
«Зачем с вами воевать, если можно просто построить трубопровод? Зачем с вами пытаться торговаться, если можно построить газопровод в обход? Вас обходят везде, подальше от вашего идиотизма. А вы назло себе, своей экономике и народу под дудку американцев рассказываете, как будете воевать», — категоричен эксперт.

Говоря о возможной войне Украины и России, Кот напомнил о воссоединении Крыма с РФ и отказе украинских военных на полуострове противостоять российским силам спецопераций.

Подавляющее большинство военнослужащих ВСУ в Крыму перешли на сторону РФ, и то же самое повторится на остальной территории Украины, убежден политолог.

 