«Зачем с вами воевать, если можно просто построить трубопровод? Зачем с вами пытаться торговаться, если можно построить газопровод в обход? Вас обходят везде, подальше от вашего идиотизма. А вы назло себе, своей экономике и народу под дудку американцев рассказываете, как будете воевать», — категоричен эксперт.
Говоря о возможной войне Украины и России, Кот напомнил о воссоединении Крыма с РФ и отказе украинских военных на полуострове противостоять российским силам спецопераций.
Подавляющее большинство военнослужащих ВСУ в Крыму перешли на сторону РФ, и то же самое повторится на остальной территории Украины, убежден политолог.