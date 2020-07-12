Российское руководство анонсировало строительство трубопровода в Крым для снабжения его пресной водой. Это можно сравнить с газопроводами в обход Украины, лишающими Киев колоссальных доходов от транзита. Об этом рассказал российско-украинский политолог Юрий Кот в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты © president.gov.ua

Говоря о возможной войне Украины и России, Кот напомнил о воссоединении Крыма с РФ и отказе украинских военных на полуострове противостоять российским силам спецопераций.

Подавляющее большинство военнослужащих ВСУ в Крыму перешли на сторону РФ, и то же самое повторится на остальной территории Украины, убежден политолог.