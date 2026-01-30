https://ukraina.ru/20260130/30-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1075010330.html
30 января 2026 года, утренний эфир
30 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Вовлечение молодежи в выборный процесс, работа со школьниками, система КВН, викторины и конкурсы, как инструменты работы с молодежью. Гость: Захарова Марина Юрьевна — глава Херсонской областной избирательной комиссии.* Помогаем своим. О патриотизме и работе с молодёжью. Гость: Кирилл Селезнёв - руководитель новоазовского отделения "Движения Первых"* Культурное обозрение. Работы скульптора, памятник Высоцкому, победа в конкурсе "Русская сказочная традиция". Гость: Игорь Владимирович Жигулин - скульптор из Мариуполя* Великие земляки. История режиссёра Сергея Бондарчука. Гость: Алексей Стаценко - историк, автор издания Украина.ру* Важный разговор. О развитии Новороссии и блэкауте на Украине. Гость: Юрий Станкевич - заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России
