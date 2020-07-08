«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с должности президента Украины за нарушение закона!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что 18 апреля 2019 года в программе «Право на власть» еще кандидат в президенты Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. По словам Уколова, этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через четыре дня после того заявления.
Ранее стало известно, что после вступления на должность Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа. Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.
Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако такое сообщение в реестр не поступало.
Соответствующие материалы будут переданы в суд.