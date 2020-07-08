Политтехнолог Виктор Уколов создал на сайте президента петицию за отставку главы государства Владимира Зеленского с должности президента Украины. Об этом 8 июля он написал на своей странице в Facebook

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с должности президента Украины за нарушение закона!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 апреля 2019 года в программе «Право на власть» еще кандидат в президенты Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. По словам Уколова, этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через четыре дня после того заявления.

Зеленский признался, что нарушил закон © пресс-служба президента Украины

Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако такое сообщение в реестр не поступало.

Соответствующие материалы будут переданы в суд.