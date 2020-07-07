Отмечается, что очевидец демонтажа попросил у коммунальщиков соответствующие разрешения на проведение работ. В документах, которые ему показали, было указано, что «Киевреклама» намерена демонтировать 130 незаконных рекламных конструкций, в том числе и бигборд возле посольства РФ. Впоследствии рекламу вернули на место.
Шпак в комментарии объяснила, что указанный щит у посольства РФ — незаконный, и его все равно демонтируют позже.
«Упомянутый щит не имеет соответствующих документов. Было предписание на его демонтаж, соответственно коммунальщики приехали и демонтировали. После этих работ, уже при сверке документов на эти конструкции и наклейки на конструкции, выяснилось, что есть ошибка — в приказе на демонтаж было неверно указан владелец этой конструкции», — заявила она.
Шпак отметила, что конструкция не имеет разрешения на размещение, ее нет на схеме рекламы Киева, кроме того, щит установлен на зеленой зоне.