Киевские коммунальщики демонтировали билборд с эмблемой контрразведки СБУ возле посольства России, но позже вернули его на место. Об этом 7 июля пресс-секретарь Управления рекламы КГГА и КП «Киевреклама» Галина Шпак сообщила в комментарии «Украинской правде»

Отмечается, что очевидец демонтажа попросил у коммунальщиков соответствующие разрешения на проведение работ. В документах, которые ему показали, было указано, что «Киевреклама» намерена демонтировать 130 незаконных рекламных конструкций, в том числе и бигборд возле посольства РФ. Впоследствии рекламу вернули на место.

Неизвестный сжег российский флаг у посольства РФ в Киеве © vladtime.ru

«Упомянутый щит не имеет соответствующих документов. Было предписание на его демонтаж, соответственно коммунальщики приехали и демонтировали. После этих работ, уже при сверке документов на эти конструкции и наклейки на конструкции, выяснилось, что есть ошибка — в приказе на демонтаж было неверно указан владелец этой конструкции», — заявила она.

Шпак отметила, что конструкция не имеет разрешения на размещение, ее нет на схеме рекламы Киева, кроме того, щит установлен на зеленой зоне.