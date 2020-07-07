Командующий Военно-морскими силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск Российской Федерации со стороны Крыма. Об этом 6 июля заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире ICTV

Война в Донбассе: Москва ждёт предложений, Киев готовится к войне © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Наев подчеркнул, что в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в том числе на Таврическом направлении.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ и начальник Генерального штаба получают всю необходимую разведывательную информацию.

На днях Неижпапа заявил, что Военно-морские силы ВСУ готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией.