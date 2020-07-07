«Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Неижпапа, который недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ, и, по его пониманию, он сказал, как он это видел, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня», — сказал он.
Наев подчеркнул, что в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в том числе на Таврическом направлении.
Он отметил, что главнокомандующий ВСУ и начальник Генерального штаба получают всю необходимую разведывательную информацию.
На днях Неижпапа заявил, что Военно-морские силы ВСУ готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией.