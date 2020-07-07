По словам журналиста, днепровская власть занимается вопросами самопиара, что прослеживается в карантинной политике.
«У нас проблема в том, что идет перманентная и усиливающаяся перед выборами война между городской (Филатов, Корбан) и областной властью, которая по большей части "зеленая", но с оттенком Коломойского. То есть глава облсовета Олейник - это откровенно человек Коломойского, а губернатор Бондаренко не очень понимает, на каком он месте сидит и что ему нужно делать. Олейник его опекает», — пояснил Теплов.
Он рассказал, что «предвыборная войнушка» между ними идет во всех СМИ и соцсетях, и в 90% случаев поводом к взаимным обвинениям становятся вопросы карантина, «кто из них более карантинистый и разумный».
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.