Главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов рассказал, как карантинные меры в Днепре связаны с предвыборной гонкой и борьбой городской и областной властей. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 6 июля

Мэры Днепра, Житомира, Николаева и Черновцов создают «Пропозицию» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«У нас проблема в том, что идет перманентная и усиливающаяся перед выборами война между городской (Филатов, Корбан) и областной властью, которая по большей части "зеленая", но с оттенком Коломойского. То есть глава облсовета Олейник - это откровенно человек Коломойского, а губернатор Бондаренко не очень понимает, на каком он месте сидит и что ему нужно делать. Олейник его опекает», — пояснил Теплов.

Он рассказал, что «предвыборная войнушка» между ними идет во всех СМИ и соцсетях, и в 90% случаев поводом к взаимным обвинениям становятся вопросы карантина, «кто из них более карантинистый и разумный».

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.