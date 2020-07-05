Согласно информации канала глава государства считает, что сейчас нет нужды поддерживать национальную валюту.
Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку по собственному желанию из-за политического давления. Заявление на увольнение чиновник оформил от 1 июля.
По его словам, под политическим давлением он подразумевал проект резолюции об оценке работы НБУ финансовым комитетом Совета, ряд юридических действий и решений, в частности обращение парламентариев в Конституционный суд Украины относительно признания неконституционного «антиколомойского» законопроекта.