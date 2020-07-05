Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия нет нужды в сдерживании курса национальной валюты. Его слова приводит «Первый деловой телеканал» 5 июля

Согласно информации канала глава государства считает, что сейчас нет нужды поддерживать национальную валюту.

Зеленский заявил, что у него были «реально очень неплохие» отношения с экс-главой НБУ © Facebook Василия Фурмана

По его словам, под политическим давлением он подразумевал проект резолюции об оценке работы НБУ финансовым комитетом Совета, ряд юридических действий и решений, в частности обращение парламентариев в Конституционный суд Украины относительно признания неконституционного «антиколомойского» законопроекта.