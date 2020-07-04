Режиссер Олег Сенцов присоединился к акции поддержки подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 4 июля

«200 дней лжи»: киевляне устроили акцию поддержки подозреваемых по делу Шеремета © bykvu.com Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь о подозрении в убийстве журналиста. В связи с этим в субботу, 4 июля, в Киеве и ряде других городов Украины активисты вышли на акцию «200 дней лжи».

«200 дней вранья, но вся борьба за незаконно обвиненных еще впереди, под стенами судов и не только. Но мы победим полицейское беззаконие, или оно постепенно загонит нас в подвалы», — написал Сенцов и опубликовал фото с Дугарь.

В декабре 2019 года сотрудники Нацполиции задержали подозреваемых в убийстве Шеремета, которое произошло в 2016 году. В настоящее время Кузьменко и Антоненко находятся под стражей, Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.