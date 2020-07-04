В Киеве прошла акция поддержки подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщило издание «Буквы» 4 июля

Геращенко назвал дело Шеремета одним из самых сложных в истории страны © Facebook/Антон Геращенко Отмечается, что акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь состоялась в парке Шевченко. Участники напомнили, что 28 июня прошло 200 дней с момента уведомления им о подозрении в убийстве журналиста.

В связи с этим активисты озвучили ряд вопросов к Министерству внутренних дел: почему не ищут настоящих убийц, почему за решеткой непричастные люди и почему не замечают множество доказательств невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также откровенные факты лжи правоохранителей?

Участники принесли с собой плакаты с надписями: «Достаточно лжи», «AvakOff», «Каждый из нас следующий», «200 дней лжи», «Кто на самом деле убил Шеремета?» и др.

В декабре 2019 года сотрудники Нацполиции задержали подозреваемых в убийстве Шеремета, которое произошло в 2016 году. В настоящее время Кузьменко и Антоненко находятся под стражей, Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.