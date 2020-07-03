На сегодняшний день в Казахстане зафиксировано уже более 41 тысячи заболевших коронавирусом с учетом бессимптомных носителей, а на 19 млн человек населения это очень много. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © Platon.asia

Эксперт также отметил, что, согласно докладу министра здравоохранения Алексея Цоя, который очертил три сценария развития эпидемии, к концу августа прирост эпидемии будет очень ощутимый.

«Так что Казахстан ждут очень большие проблемы. Поэтому вполне закономерно, что президент Токаев обеспокоился этим. Но все, что мы сейчас имеем, это во многом вина властей», — считает Мамырайымов.

По его мнению, ускоренный прирост инфицированных в стране обусловлен прежде всего тем, что люди не доверяют данным и действиям властей относительно эпидемии, сочтя, что коронавирус используется в политических целях, и фактически перестали соблюдать меры предосторожности после отмены режима Чрезвычайного положения.