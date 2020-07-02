Биткоин достиг рекордных значений по нескольким показателям, в том числе по количеству новых активных адресов и числу транзакций в час.
По словам технического директора Glassnode Рафаэля Шультце-Крафта, значение регистрации новых адресов в час достигло двухлетнего максимума. Такого количества новых или активных адресов не было с 2017 года, когда первая криптовалюта достигла исторического максимума стоимости в 20 тысяч долларов.
После падения цены в начале 2018 года показатель составлял 195 тысяч, теперь он превысил 450 тысяч. За тот же период дневное количество активных адресов увеличилось почти в три раза, с 423 тысяч до 1,08 млн.
В то же время волатильность биткоина остается низкой с начала мая. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в $9238, за прошедшие сутки она подорожала на 0,84%. За последние 1,5 месяца объемы торгов активом упали практически на 72%, до $16 млрд.
Quite the on-chain activity on #Bitcoin today –— Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) July 2, 2020
Hourly New Addresses: 2-year high
Hourly Active Addresses: 1-year high
Hourly Transaction Count: 10-month high
Hourly Spent Outputs with Lifespan 24h: All-time high
🔥 pic.twitter.com/QrHExLQAgo