Несмотря на низкую волатильность (изменчивость) курса первой криптовалюты, количество новых и активных адресов достигло значений 2017 года, когда стоимость монеты находилась на максимальной отметке в 20 тысяч долларов

Копы гибнут за биткоин. Харьковских полицейских подозревают в краже криптовалюты у задержанного © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

По словам технического директора Glassnode Рафаэля Шультце-Крафта, значение регистрации новых адресов в час достигло двухлетнего максимума. Такого количества новых или активных адресов не было с 2017 года, когда первая криптовалюта достигла исторического максимума стоимости в 20 тысяч долларов.

После падения цены в начале 2018 года показатель составлял 195 тысяч, теперь он превысил 450 тысяч. За тот же период дневное количество активных адресов увеличилось почти в три раза, с 423 тысяч до 1,08 млн.

В то же время волатильность биткоина остается низкой с начала мая. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в $9238, за прошедшие сутки она подорожала на 0,84%. За последние 1,5 месяца объемы торгов активом упали практически на 72%, до $16 млрд.