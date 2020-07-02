Копы гибнут за биткоин. Харьковских полицейских подозревают в краже криптовалюты у задержанного
Копы гибнут за биткоин. Харьковских полицейских подозревают в краже криптовалюты у задержанного
© РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк
Биткоин достиг рекордных значений по нескольким показателям, в том числе по количеству новых активных адресов и числу транзакций в час.

По словам технического директора Glassnode Рафаэля Шультце-Крафта, значение регистрации новых адресов в час достигло двухлетнего максимума. Такого количества новых или активных адресов не было с 2017 года, когда первая криптовалюта достигла исторического максимума стоимости в 20 тысяч долларов.

После падения цены в начале 2018 года показатель составлял 195 тысяч, теперь он превысил 450 тысяч. За тот же период дневное количество активных адресов увеличилось почти в три раза, с 423 тысяч до 1,08 млн.

В то же время волатильность биткоина остается низкой с начала мая. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в $9238, за прошедшие сутки она подорожала на 0,84%. За последние 1,5 месяца объемы торгов активом упали практически на 72%, до $16 млрд.

 