Суд в Житомире в среду изменил меру пресечения журналисту Василию Муравицкому с домашнего ночного ареста на личное обязательство. Об этом 1 июля изданию Украина.ру сообщил адвокат Андрей Гожый

Узник совести Василий Муравицкий: Хочу вернуться к работе – писать книги и статьи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам адвоката, в ходе судебного заседания прокурор потребовал продления меры пресечения Муравицкому в виде домашнего ареста, а защита ходатайствовала о том, чтобы мерой пресечения было избрано личное обязательство.

Гожый напомнил, что под домашним арестом Муравицкий пробыл два года, и суд прислушался к аргументам защиты.

Муравицкого задержали 2 августа 2017 года прямо в роддоме, куда он пришел, чтобы навестить жену и новорожденного сына. Журналисту вменили посягательство на территориальную целостность Украины, госизмену, разжигание межнациональной ненависти и содействие терроризму за публикаций в СМИ.

Amnesty International и швейцарская «Сеть Солидарности» признали Муравицкого узником совести, а в декабре 2017 года Европарламент отправил письмо украинскому правительству с требованием немедленного освобождения журналиста.

Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский, который сам провел долгое время в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.