Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее был не против принять участие в выборах главы государства слабым кандидатам для того, чтобы легитимизировать свое избрание, но сейчас ситуация противоположная, рассказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью Украина.ру

«Лукашенко сейчас в ситуации осажденной крепости. Европа начинает к нему скептически относиться из-за того, что он стал «паковать» оппозиционеров. Москва тоже относится к нему без доверия, уходит на рациональные рельсы», — констатировал эксперт. Абзалов: Лукашенко будет непросто передать власть в Белоруссии своим родственникам © РИА Новости, Владимир Трефилов Поэтому Лукашенко придется опираться на свои внутренние резервы, заключил политолог.