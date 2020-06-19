«Лукашенко сейчас в ситуации осажденной крепости. Европа начинает к нему скептически относиться из-за того, что он стал «паковать» оппозиционеров. Москва тоже относится к нему без доверия, уходит на рациональные рельсы», — констатировал эксперт.
О том, что у Лукашенко серьезная проблема, говорит хотя бы тот факт, что «он устраивает совещания в КГБ по поводу того, что мы не допустим майдана, что мы знаем, откуда ветер дует — хотя совершенно непонятно, с востока или с запада», отметил Абзалов.
Поэтому Лукашенко придется опираться на свои внутренние резервы, заключил политолог.