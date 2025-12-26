https://ukraina.ru/20251226/26-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073679865.html

26 декабря 2025 года, утренний эфир

2025-12-26T16:18

михаил павлив

борис рожин

павел волков

украина.ру

вооруженные силы украины

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Книги в жанре магического реализма. Гость: Фалена Лысакова, писатель, художник.* Большое интервью. Перспективы ВСУ на разных направлениях. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала ColonelCassad* Аналитика от издания Украина.ру. О дезертирстве в украинской армии и проблемах ВСУ в целом. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник* Великие земляки. О Героях Советского Союза - уроженцах Новороссии. Гость: Андрей Симонов - историк, член Российского военно-исторического общества (РВИО), сотрудник Лётно-исследовательского института имени Громова

