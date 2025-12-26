26 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Время Новороссии. Книги в жанре магического реализма. Гость: Фалена Лысакова, писатель, художник.
* Большое интервью. Перспективы ВСУ на разных направлениях. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала ColonelCassad
* Аналитика от издания Украина.ру. О дезертирстве в украинской армии и проблемах ВСУ в целом. Гость: Павел Волков - журналист и правозащитник
* Великие земляки. О Героях Советского Союза - уроженцах Новороссии. Гость: Андрей Симонов - историк, член Российского военно-исторического общества (РВИО), сотрудник Лётно-исследовательского института имени Громова
