"Квартет Гварнери": Гражданская война, чекисты и скрипки

26 декабря 1978 на советские телеэкраны вышел 2-серийный фильм "Квартет Гварнери". Советские телезрители впервые познакомились с именами знаменитых итальянских скрипичных дел мастеров: Гварнери, Страдивари, Амати. Но внимание к ленте привлекли в первую очередь не это, а замечательный актёрский ансамбль, добротная режиссура и необычный сюжет

В 1972 году на Одесской киностудии начал свою карьеру новый режиссёр, работавший до этого здесь кинооператором – Вадим Васильевич Костроменко. Уроженец Артёмовска Донецкой области, он в 1957 году закончил кинооператорский факультет ВГИКа, мастерскую профессора Бориса Волчека. Распределился он на как раз в то время возрождавшуюся Одесскую киностудию, и за следующие 15 лет в качестве оператора снял 13 кинолент, среди которых был и фильм "Верность" (1965) режиссёра Петра Тодоровского. Последний как раз сам ещё недавно был оператором-постановщиком, и теперь снимал первый целиком самостоятельный фильм. Глядя на него, Костроменко также "загорелся" стать режиссёром.В 1972 году он дебютировал постановкой 2-серийного телефильма "Всадники", о двух советских подростках-партизанах. Директор киностудии, Геннадий Пантелеевич Збандут, знал о режиссёрских амбициях своего оператора. Как раз срывались съёмки "Всадников", и он их предложил Костроменко доснять: "сделаешь до конца года, значит, считай, что ты можешь дальше быть режиссёром". Костроменко успел, снял. Фильм зрителям понравился. Затем были ещё два проходных производственных кинофильма "Причал" (1973) о работе докеров, и "Ответная мера" (1974) о строительстве завода по производству труб для прокладки в Европу газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.Однако Вадим Васильевич хотел сделать что-то такое, что запомнилось бы зрителю. Он задумал сюжет о том, как в разгар Гражданской войны, в 1920 году, в Советской Республике ЧК проводит операцию по спасению коллекции раритетных скрипичных инструментов. Западные дельцы, пользуясь царящей в стране разрухой, пытаются вывезти её за рубеж. Чекистам помогают четверо московских музыкантов. Их совместные действия помогают спасти для страны бесценные инструменты, но музыканты погибают.Весь сюжет был построен на классической музыке, что было для советского кино того времени необычно. Костроменко, при прочтении сценария, особенно понравился момент, где музыканты выступали перед красноармейцами, исполняя им какую-то классическую музыку. Он подумал, что развлекать красноармейцев серьёзными произведениями тогда, в 1920 году, было ещё не ко времени. И придумал, чтобы молодые ребята-музыканты немного похулиганили – вопреки заявленному их возрастным руководителем произведению, они исполняют попурри из русских народных и революционных песен в тут же симпровизированной ими классической стилистике. И, действительно, сцена заиграла новыми красками.Композитору, Владиславу Ивановичу Кладницкому, уроженцу Запорожья и выпускнику Ленинградской консерватории, идея понравилась. Он к тому времени уже написал оперу, несколько симфоний, музыку к десятку фильмов, в основном киностудии "Ленфильм", так что особого труда написать для этой сцены музыку, ему не составило.На главную роль чекиста Василия Игнатьевича Возницына Костроменко пригласил выдающегося советского актёра Юрия Мефодьевича Соломина, для которого 60-е и 70-е были золотым временем в кино. После "Адъютанта его превосходительства" (1969), "Даурии" (1971), "Блокады" (1974-77), оскароносного "Дерсу Узала" (1975), "Хождения по мукам" (1977) и многих, многих других кинокартин, его знала вся страна. Это была "звезда" первой величины, и потому Костроменко думал, что Соломин сниматься у него – начинающего режиссёра – откажется. Но тот согласился и в 1977 году, когда начались съёмки, приехал в Одессу. За один съемочный день Соломин получал 40 рублей – огромные для СССР деньги. Средняя зарплата инженера или учителя составляла 150-250 рублей. Рабочие на заводах могли получать больше – 300-400 рублей. Но в Одессу Соломин приехал не из-за денег – ему очень понравился сценарий.На роль дирижёра Большого театра и руководителя группы музыкантов, Петра Григорьевича Лактионова, Костроменко пригласил ещё одну советскую "звезду" из более раннего поколения – Михаила Артемьевича Кузнецова. Современные зрители могли его запомнить по ролям опричника Фёдора Басманова в фильме Эйзенштейна "Иван Грозный" (1944), солдата из киносказки "Марья-искусница" (1959), воеводы и князя Алексея Петровича Прозоровского из "Россия молодая" (1982) и многих других кинолент.Остальных главных героев – молодых музыкантов, участников квартета, сыграли малоизвестные актёры, для которых "Квартет Гварнери" стал самым знаковым фильмом в их фильмографиях. Молодого скрипача-еврея Абу Сухлинского сыграл Михаил Кисляров, на то время актёр Центрального детского театра, а на сегодня – руководитель мастерской кафедры актёрского мастерства и режиссуры музыкального театра Российского университета театрального искусства (ГИТИС). До этого, ещё ребёнком, он играл в трёх детских фильмах, в том числе исполнил роль Дениски Кораблёва в "Весёлых историях" (1962).Ещё одного скрипача, Бориса Курынина, сыграл ведущий актёр Московского драматического театра им. Ермоловой Георгий Иосифович Назаренко. Виолончелиста Владимира Даныша изобразил ныне покойный актёр Алма-Атинского русского театра драмы им. Лермонтова Алексей Иванович Свекло. В СССР его больше знали по бардовским песням, которые он исполнял под псевдонимом Михаил Светлов.Картину снимали в самых различных локациях в разных местах Украины: Киеве, Одессе, в Тернопольской области. Начальные кадры, где группа музыкантов вместе с чекистами только собираются в путь, запечатлевали на киевской станции Сортировочная. Когда в съёмках наступал перерыв, какой-то голос мужским басом сообщал в громкоговоритель на всю округу: "Девчата, бегите на шестой путь, там Соломин!" Недостатка во внимании женского пола у Юрия Соломина не было. Даже, когда съёмки шли в городе Чертков, Тернопольской области, находились его поклонницы, которые не давали ему прохода. По этому поводу оператор фильма Николай Ильчук даже сочинил на День рождения Соломина, 18 июня, частушку "Ой товарищ СоломИн, не тащи меня в овин, я сама к тебе приду, двух подружек приведу..."Но Соломин ко всем знакам внимания противоположного пола оставался равнодушен. Он был однолюбом, всю свою жизнь оставался верен всей любви его жизни – жене Ольге Соломиной. Они были сокурсниками, полюбили друг друга с первого дня учёбы, 1 сентября 1953 года, и так до последнего дня и пронесли это чувство. Костроменко убедился в этом во время съёмок. Соломину нужно было сыграть сцену с девушкой, в которую его герой по сюжету влюблён. Он признался режиссёру: "не умею играть любовь, потому что не умею врать: люблю жену..." В результате сцену всё же сыграли, но без особых чувств.Кстати, в эпизодической роли мамаши с младенцем в "Квартете Гварнери" сыграла и Ольга Соломина. Кроме других занятых в картине актёров, стоило бы упомнить родоначальника советской актёрской династии Вацлава Дворжецкого, изобразившего увлечённого музыкой владельца бесценной коллекции музыкальных инструментов и ярого врага советской власти дворянина Эраста Викторовича Буторина. По сюжету, будучи смертельно больным, он безвозмездно передаёт свои инструменты западным делягам, чтобы те вывезли их за границу, из-за чего и происходит весь последующий "сыр-бор".Виктор Мирошниченко, командир капитана Титаренко (Леонида Быкова) из "В бой идут одни старики", в фильме Костроменко сыграл эпизодическую роль чекиста на одной из железнодорожных станций.Настоящим украшением "Квартета Гварнери" стала классическая музыка: Фортепианный квартет №3 до-минор Брамса, Чакона из Партиты №2 ре-минор, написанная Бахом для соло, но переработанная для квартета, и другие произведения, которые в других фильмах вы не встретите. Они придают фильму ещё больше трагизма, показывая, как хрупка и беззащитна настоящая культура перед хаосом гражданской войны. Тем глубже героизм людей, пытающихся защитить её, даже ценой своей жизни, чтобы сберечь для будущих поколений.Можно встретить признания многих зрителей, что они много раз отказывались пересматривать этот замечательный фильм именно из-за этой его трагичности. Автор данной публикации относится к их числу, но перед тем, как написать эти строки, пересмотрел его с огромным эстетическим удовольствием… особенно после вынужденного просмотра "Хроник революции" Андрона Кончаловского, продолжение разбора которых появится в ближайшее время.

