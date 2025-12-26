https://ukraina.ru/20251226/voyna-i-klouny-to-chto-predlagaet-ukrainskaya-vlast-normalnyy-mozg-vydumat-ne-mozhet-1073677844.html

Война и клоуны. То, что предлагает украинская власть, нормальный мозг выдумать не может

Если бы я прочёл "мирный план" Зеленского (тот, который он разработал совместно с Европой и якобы согласовал с США) год-два назад, я бы сказал, что Запад шлёт нам сигнал о желательности полного уничтожения Украины до начала переговоров о глобальном урегулировании по существу.

Теперь я так не скажу, потому что за последний год западные политики продемонстрировали полную потерю адекватности. Они не только хотят получить компромиссный (без потерь для себя) мир, после ими же развязанной и проигранной войны. Они ещё и хотят, чтобы Россия за этот мир заплатила и дико радовалась тому, что вона прекращена лишь для того, чтобы Запад мог собраться с силами и начать всё сначала.В самом начале XVII века Токугава Иэясу – основатель сёгуната Токугава, провёл две осады замка Осака или две Осакских кампании, в ходе которых полностью уничтожил род своего покойного покровителя и господина Тоётоми Хидеёси, убив в том числе и его наследника, Тоётоми Хидеёри, интересы которого клялся защищать в качестве регента. Это было не первое и не последнее клятвопреступление Иэясу. Но период Сэнгоку (Эпоха воюющих провинций) в японской истории изобиловал великими полководцами и государственными деятелями. Сразу с десяток могущественных даймё претендовало на то, чтобы перехватить власть в сёгунате Муромати из рук слабых правителей рода Асикага. Пережили период Сэнгоку в основном те, кто предавал направо и налево, а из великих даймё только Токугава.Так вот первая осада Осаки, в 1614 году заканчивалась для Иэясу катастрофично. Несмотря на все усилия сёгуна и его генералов не был взят даже первый пояс укреплений. Гарнизон Осаки, состоявший из многочисленных вассалов рода Тоётоми и специально нанятых Хидеёри десятков тысяч ронинов, которые в изобилии бродили по Японии после гибели нескольких великих родов в последние десятилетия периода Сэнгоку был готов воевать ещё хоть десять лет, чего не скажешь об армии Иэясу, деморализованной неудачной осадой, терпящей лишения от холода и голода.В общем, наклёвывалось поражение, после которого авторитет Иэясу неизбежно упал бы и на едва созданный, ещё не успевший укрепиться сёгунат Токугава бросились бы и только что усмирённые враги, и вчерашние друзья, желающие быть друзьями победителя, а не побеждённого. Тем более, что роду Тоётоми присягала вся Япония, о чём ущемлённые Иэясу даймё вспомнили бы при первой же его неудаче.Никогда не стесняемый моральными принципами, Токугава Иэясу нашёл выход, позволивший ему не просто избежать уже казавшейся неизбежной катастрофы, но выйти из кризиса победителем. Он договорился с Тоётоми Хидеёри о компромиссном мире (который на самом деле был тогда ещё менее возможным в Японии, чем сейчас в Европе), по условиям которого Токугава уводил армию из владений рода Тоётоми, а Хидеёри распускал нанятых ронинов и уничтожал построенные ими масштабные дополнительные укрепления замка Осака, который был превращён ронинами в неприступный укрепрайон, базироваться в котором могла целая армия, а не просто крупный гарнизон.Армия Иэясу отступила от Осаки, Хидеёри распустил ронинов и срыл, возведённые ими укрепления и армия сёгуна тут же вернулась, возобновив осаду замка Осака, лишившегося наиболее боеспособной половины своего гарнизона и важнейших укреплений. Но самое главное, те, кто был готов поддержать Хидеёри, потеряли веру в него, осознав, что он слишком доверчив, чтобы победить Иэясу. 1615 год ещё не кончился, как замок Осака пал и был сожжён, а род Тоётоми, возглавлявшийся Хидеёри был уничтожен подчистую.Иэясу Токугава до сих пор почитается японцами, как один из самых великих деятелей истории страны детей Аматерасу.Обратили внимание! Чтобы получить преимущество Токугава Иэясу всеми силами убеждал обманываемого в своей искренности. Если бы ему это не удалось, то его кости и кости его самураев сгнили бы под бастионами замка Осака, а Японией правил бы род Тоётоми.Что же делают наши партнёры по переговорам, проигравшие войну и из последних сил спасаемые Трампом от катастрофы?Оставим в стороне тот факт, что в их "план" не вошло ни одно российское требование, может быть, они хотят ещё поторговаться за столом переговоров. Но, чтобы за этот стол сесть, надо убедить Россию, что ей имеет смысл приступить к переговорам по существу украинского кризиса, так как заочно обмениваться планами Москва может с ними вечно: если Трампу интересно – пусть читает.Нам же предлагают начать переговоры с того, что Украина сохранит 800-тысячную армию мирного времени, которую будет вооружать и обучать Запад. У Украины сейчас армия меньше. Сырский недавно страдал, что её численность надо довести хотя бы до 700 тысяч человек. О нехватке вооружения и боеприпасов и мрачных перспективах решения всех этих проблем я даже не говорю. То есть, нам открытым текстом говорят, что "мир" нужен исключительно для того, чтобы увеличить численность ВСУ, обучить новые контингенты, довооружить их, накопить расходные материалы и начать всё сначала.Заметьте, это не мы говорим, мы это говорили всегда. Это говорят люди, которые вроде бы хотят с нами договориться о каком-то мире или перемирии (заморозке конфликта).Не буду морализировать. Война – путь обмана, международная политика тоже. Профессионалы обманывают, ни разу не солгав, заставляя оппонента самого обманываться на счёт их истинных намерений. Чем ниже профессионализм политика, тем больше он лжёт для достижения желаемой цели. Ложь убыточна в политике, хоть обман приемлем и даже приветствуется, поскольку солгавшему больше не верят, а если вы говорили правду, но ваш оппонент самообманулся, то это он – дурак, а вы – честный человек.Но я впервые вижу, когда проигравшаяся вчистую и пытающаяся обманом выторговать себе не слишком позорный мир сторона, требует, чтобы её обман был внесён прямо в текст договора и утверждён в соответствии со всеми официальными процедурами, даже не пытаясь скрыть свои истинные намерения.Если бы подобная идея просто исходила от Украины, я бы не удивился – что взять с банды кровавых клоунов? Запад должен был бы объяснить застрявшим в древности украм, что в договоре надо написать "армия 80 тысяч", а затем создать рядом с армией разного рода "добровольческие структуры", которые не входят в состав вооружённых сил, через саму армию массово прогонять население, чтобы иметь обученный резерв, полностью профессионализировать унтер-офицерский состав, на котором держится любая армия, предполагая, что солдат этим унтер-офицерам можно набрать и после начала боевых действий, передать часть армейских частей в состав погранслужбы и нацгвардии, массово формировать добровольческие бригады для участия в операциях НАТО в третьих странах (они будут нарабатывать опыт и не войдут в состав ВСУ), разместить излишки особо чувствительных к ограничениям видов ВС, вроде ВМС, ВВС И ПВО на территориях союзных стран Запада, создать складские запасы, позволяющие в кратчайший срок вооружить миллионную армию и т.д. – способы обхода ограничений известны ещё с начала ХIХ века, когда Пруссия обходила наполеоновские ограничения на численность её вооружённых сил, а уж Веймарской Германией они и вовсе доведены до совершенства.Наконец, разве в ЕС и на Украине не знают, что никакие ограничения не действуют вечно? Спаслись от катастрофы, уверены, что прямо сейчас за нарушения ограничений с вами войну не начнут, а начать войну не так просто, как кажется, даже если очень хочется и есть за что – можете начинать наращивать численность войск под любым предлогом.Если бы они поступили так, это было бы целиком в русле военно-политической традиции человечества. Но они решили не морочить себе голову, а просто записать в договор, который, по их мнению, должна подписать Россия, что Украина при помощи Запада, готовится к реваншу и, как будет готова, сразу начнёт новую войну. Никто ведь не поверит, что Украина, которая в 2014 году содержала армию примерно в 120 тысяч военнослужащих (не считая гражданского персонала), а к 2022 году имела под ружьём 250 тысяч человек (включая находившихся в Донбассе), и это было для неё очень накладно, что эта Украина, только вчистую разорённая войной, сможет, а главное захочет, долго содержать без дела 800-тысячную армию. Запад оплачивать почти миллион бездельников тоже не будет.Эта армия нужна только для войны, причём для войны, которая начнётся не через годы, а через месяцы. Нам это открытым текстом говорят. Ладно европейцы, которые тоже (как и украинцы) хотят продолжения войны и не в восторге от перспективы прочного урегулирования, можно сказать, что они умышленно закладывают побольше мин под переговорный процесс. Но ведь американцы также промолчали по поводу представленного Зеленским мирного плана, отметив только, что "Трамп его ещё не утвердил", что означает – на рассмотрение президента США он подан в нынешнем виде, а значит и с нами все эти пункты планируется обсудить.Если Трамп хочет намекнуть, что с ЕС и Украиной каши не сваришь и для прочного мира их надо уничтожить, то, во-первых, это можно сказать (при закрытых дверях) прямо, а, во-вторых, при совместной ясно выраженной воле России и США, и Брюссель, и Киев вынуждены будут согласиться на любые условия и выполнять их, даже ликвидировать никого не придётся.То есть, они искренне уверены, что с этим "планом" можно выходить на переговоры, а это гораздо хуже, чем если бы они неудачно врали – всё же с дураком дело иметь не так трудно и страшно, как с сумасшедшим. А то, что они предлагают, нормальный мозг выдумать не может.Другой взгляд на предлагаемые Украиной условия - в статье "Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано".

