Ранее Мангер не явился на судебное заседание, после этого Печерский районный суд принял решение о принудительном приводе.
«Сегодня состоялась такое следственное действие, как попытка привода. Два работника полиции зашли в реанимационное отделение, зачитали Мангеру решение о том, что он обязан прибыть завтра в суд, а они обязаны его сопровождать. Мангер сообщил, что не может физически доехать в Киев, после чего полиция обратилась к врачу», — цитирует Ильченко издание.
По его словам, врач оценивает состояние его подзащитного как тяжелое, но стабильное. По оценкам медиков, Мангер почувствует себя лучше через неделю.
Нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда ее дома произошло 31 июля 2018 года, ее облили серной кислотой. В начале ноября пострадавшая умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30-39% тела. Заказчиком убийства следствие считает главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.