Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, который подозревается в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, попал в реанимацию и не может прибыть на суд в Киев в принудительном порядке. Об этом 14 июня в комментарии «Громадському» сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко

Ранее Мангер не явился на судебное заседание, после этого Печерский районный суд принял решение о принудительном приводе.

«Сегодня состоялась такое следственное действие, как попытка привода. Два работника полиции зашли в реанимационное отделение, зачитали Мангеру решение о том, что он обязан прибыть завтра в суд, а они обязаны его сопровождать. Мангер сообщил, что не может физически доехать в Киев, после чего полиция обратилась к врачу», — цитирует Ильченко издание.

Суд разрешил принудительный привод подозреваемого в убийстве Гандзюк © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?

Нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда ее дома произошло 31 июля 2018 года, ее облили серной кислотой. В начале ноября пострадавшая умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30-39% тела. Заказчиком убийства следствие считает главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.