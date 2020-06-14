В Атланте (США) продолжаются протесты цветного населения после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса, застреленного полицейским. Об этом 14 июня со ссылкой на CNN сообщает РИА Новости

Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако тот выхватил у одного из них электрошокер и попытался сбежать. Полицейский открыл огонь, 27-летний Брукс получил ранение и скончался в больнице после операции.

Участники вспыхнувших протестов стали перекрывать дороги, переворачивать автомобили и вступили в стычки с полицией, которая применила против них слезоточивый газ. Кафе, возле которого произошел инцидент, погромщики подожгли.

Глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, сотрудника полиции, подстрелившего Брукса, уволили. Его коллегу временно отстранили от работы.

Массовые протесты идут в США уже несколько дней. Поводом для них стала смерть темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими.