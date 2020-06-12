Печерский районный суд Киева одобрил принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило издание «Суспильне»

«Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и не явился на судебное заседание», — говорится в сообщении.

Нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда ее дома произошло 31 июля 2018 года, ее облили серной кислотой. В начале ноября пострадавшая умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30-39% тела.

Заказчиком убийства следствие считает главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. По версии следствия, Мангер вместе с бывшим помощником экс-депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекшее ее смерть.