Еврокомиссия (ЕК) изложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины. Об этом 11 июня сообщает «Европейская правда» со ссылкой на соответствующие рекомендации ЕК

Европа надеется догнать убегающий отпускной сезон и открывает границы © REUTERS, Guglielmo Mangiapane В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС, но Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом. В рекомендациях ЕК утверждается, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь с тех третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС.