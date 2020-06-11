«Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет», — указано в сообщении.
В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС, но Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом. В рекомендациях ЕК утверждается, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь с тех третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС.