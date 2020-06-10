«Оригинальный препарат против гриппа "Рутан", разработанный Институтом биоорганической химии Академии наук (АН) Республики Узбекистан, был протестирован китайскими учеными, в результате чего было продемонстрировано снижение воздействия коронавируса SARS CoV-2 на 78,3%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерству здравоохранения уже передано 19,5 тысяч упаковок препарата, еще 11 тысяч направлены в Иран, где успешно прошли лабораторные испытания.
«Рутан» был разработан еще в 2015 году. Он является индуктором интерферона и был рекомендован Министерством здравоохранения страны для профилактики и лечения гриппа, а также острых респираторных заболеваний детям старше 6 лет и взрослым.
Согласно последним данным, в Узбекистане с начала пандемии зафиксировано 4547 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 18 пациентов, 3459 выздоровели.