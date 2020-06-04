Так, премьер-министром стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.
«Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы», — отметил Лукашенко.
Пост первого вице-премьера получил Николай Снопков, работавший послом Белоруссии в Китае, а вице-премьером стал Александр Субботин, перешедший с должности помощника президента по Могилевской области.
До министра финансов был повышен первый заместитель главы ведомства Юрий Селиверстов. Министром информации стал экс-директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, зампред Могилевского облисполкома Руслан Пархамович — министром архитектуры и строительства.
Министром промышленности был назначен экс-директор БелАЗа Петр Пархомчик, министром ЖКХ — замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.
Председателем Комитета государственного контроля был назначен экс-зампред КГБ Иван Тертель, Государственный комитет по имуществу возглавил замглавы ведомства Дмитрий Матусевич, а экс-замминистра экономики Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета.
Также Лукашенко назначил заместителем главы Администрации президента бывшего зама премьера Дмитрия Крутого.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства. Еще в конце мая он заявлял о намерении сформировать новый состав Совмина до президентских выборов, которые пройдут 9 августа.