Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Об этом в четверг, 4 июня, сообщило агентство «Белта»

Так, премьер-министром стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

«Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы», — отметил Лукашенко.

Самоизоляция по-белорусски. Зачем Лукашенко уволил кабмин и премьера Румаса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Николай Снопков, работавший послом Белоруссии в Китае, а вице-премьером стал Александр Субботин, перешедший с должности помощника президента по Могилевской области.

До министра финансов был повышен первый заместитель главы ведомства Юрий Селиверстов. Министром информации стал экс-директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, зампред Могилевского облисполкома Руслан Пархамович — министром архитектуры и строительства.

Министром промышленности был назначен экс-директор БелАЗа Петр Пархомчик, министром ЖКХ — замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.

Председателем Комитета государственного контроля был назначен экс-зампред КГБ Иван Тертель, Государственный комитет по имуществу возглавил замглавы ведомства Дмитрий Матусевич, а экс-замминистра экономики Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета.

Также Лукашенко назначил заместителем главы Администрации президента бывшего зама премьера Дмитрия Крутого.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства. Еще в конце мая он заявлял о намерении сформировать новый состав Совмина до президентских выборов, которые пройдут 9 августа.