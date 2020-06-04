Ранее Головченко занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Вице-премьером стал бывший посол Белоруссии в Китае Николай Снопков, а пост министра финансов займет первый замруководителя ведомства Юрий Селиверстов.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства. Еще в конце мая он заявлял о намерении сформировать новый состав Совмина до президентских выборов, которые пройдут 9 августа.