Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром республики Романа Головченко. Об этом в четверг, 4 июня, сообщило издание Sputnik Беларусь

Самоизоляция по-белорусски. Зачем Лукашенко уволил кабмин и премьера Румаса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Вице-премьером стал бывший посол Белоруссии в Китае Николай Снопков, а пост министра финансов займет первый замруководителя ведомства Юрий Селиверстов.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства. Еще в конце мая он заявлял о намерении сформировать новый состав Совмина до президентских выборов, которые пройдут 9 августа.