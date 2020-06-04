Отмечается, что накануне два «клирика» ПЦУ и два человека, которые назвали себя членами «Правого сектора», ворвались в храм Украинской православной церкви в честь Покрова Божией Матери в селе Земляное Краснопольского района Сумской области.
«Они стали оскорблять православных жителей Земляного и настоятеля храма канонической церкви и требовать, чтобы члены религиозной общины перешли в ПЦУ. В случае несогласия им угрожали», — говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции.
*Деятельность организации запрещена в РФ