Сторонники неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) попытались с помощью националистов вынудить прихожан канонической Украинской православной церкви в Земляном перейти в ПЦУ. Об этом сообщили на сайте Сумской епархии УПЦ

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