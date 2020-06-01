Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, комментируя охватившие США протесты, напомнило членам организации о необходимости уважать свободу мирных массовых собраний. Соответствующее заявление Бюро обнародовано в Twitter 1 июня

Кличко поддержал протестующих в США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда от рук полиции. Правоохранители повалили мужчину на дорогу, а один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда о том, что он не может дышать. Вскоре афроамериканец умер.

По данным CNN, в ходе протестов были задержаны около 4 тысяч человек.

«Все страны ОБСЕ обязались обеспечить уважение свободы мирных собраний. Представители правоохранительных органов должны вступать в диалог с протестующими, чтобы разрядить напряженность, и проявлять сдержанность, прибегая к применению силы», — говорится в сообщении БДИПЧ ОБСЕ.

All #OSCE countries have committed to ensuring respect for freedom of peaceful assembly. Law enforcement officers need to enter into dialogue with protesters to defuse tensions, and show restraint when resorting to the use of force #minneapolisprotests #FreedomOfAssembly. pic.twitter.com/glHIywCRCO — OSCE/ODIHR (@osce_odihr) June 1, 2020

Стоит отметить, что в ходе протестов уже были зафиксированы смертельные случаи после применения оружия правоохранителями. Так, в Луисвилле (штат Кентукки) был убит человек во время разгона толпы на парковке. Еще один человек, 19-летний мужчина, был убит после того, как в толпу протестующих были произведены выстрелы со стороны полиции.