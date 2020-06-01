Кличко поддержал протестующих в США
Кличко поддержал протестующих в США
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
Массовые протесты и беспорядки начались на прошлой неделе в Миннесоте и ряде других штатов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Правоохранители повалили мужчину на дорогу, а один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда о том, что он не может дышать. Вскоре афроамериканец умер.

По данным CNN, в ходе протестов были задержаны около 4 тысяч человек.

«Все страны ОБСЕ обязались обеспечить уважение свободы мирных собраний. Представители правоохранительных органов должны вступать в диалог с протестующими, чтобы разрядить напряженность, и проявлять сдержанность, прибегая к применению силы», — говорится в сообщении БДИПЧ ОБСЕ.

Стоит отметить, что в ходе протестов уже были зафиксированы смертельные случаи после применения оружия правоохранителями. Так, в Луисвилле (штат Кентукки) был убит человек во время разгона толпы на парковке. Еще один человек, 19-летний мужчина, был убит после того, как в толпу протестующих были произведены выстрелы со стороны полиции.