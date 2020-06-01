Правоохранители США опознали водителя грузовика, который проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе - им оказался уроженец Винницкой области, бывший военнослужащий Богдан Вечирко. Об этом сообщило издание Vinograd.us 1 июня

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В воскресенье, 31 мая, автоцистерна, ехавшая со скоростью примерно 65 км/ч, разогнала протестующих, которые в этот момент мирно шли через мост 35W (шоссе I-35W) в Миннеаполисе. Инцидент попал на камеры.

На видео видно, как толпа с криком отскакивает от машины, а затем бежит за ней после того, как она останавливается. Протестующие вытащили Вечирко из водительской кабины, избили его и удерживали до прибытия полиции. По словам полиции, задержанный не нуждается в медицинской помощи.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков были уволены четверо полицейских, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.