Накануне, 29 мая, под Киевом произошла перестрелка между легальными и нелегальными перевозчиками. В результате трое участников разборки получили ранения. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела.
«Сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных разборках. Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца… Полиция на сегодня определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков», — написал Геращенко.