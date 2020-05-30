Полиция установила более 60 участников пятничной перестрелки в Броварах Киевской области. Об этом замминистра МВД Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook 30 мая

Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом © Facebook, полиция Киевской области «Сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных разборках. Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца… Полиция на сегодня определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков», — написал Геращенко.