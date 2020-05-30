Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель горячо спорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и Китае в ходе телефонного звонка на этой неделе. Об этом 29 мая сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Администрации США

Пушков: Зеленский раздражает Трампа, а Меркель и Макрон не воспринимают его как лидера © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko Штеффен Сейбер заявил, что в ходе телефонного разговора Меркель отклонила приглашение Трампа приехать в июне на саммит G7.

«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" между Россией и Германией и отношения с Китаем», — рассказал американский чиновник.

Издание напомнило и о других противоречиях, возникавших между германским канцлером и американским лидером. Так, отмечается, что Трамп неоднократно критиковал Германию и, в частности, Меркель по вопросам, варьирующимся от профицита торгового баланса Берлина до его расходов на оборону и приверженности НАТО.

Меркель же демонстративно и публично оспаривает односторонний подход Администрации Трампа к ряду вопросов внешней политики от изменения климата до иранской ядерной сделки.