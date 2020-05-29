Лидеры двух стран по телефону обсудили прогресс в борьбе с коронавирусом, оживление экономики и другие глобальные вопросы.
«Лидеры согласились, что важно созвать G7 в очном виде в ближайшем будущем», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Белого дома.
Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что очная встреча G7 может состояться 10-12 июня, как это и планировалось. По его словам, встреча пройдет в Белом доме, а не в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что США рассчитывают перенести саммит G7 на конец июня.
Встреча Большой семерки должна была пройти 20 марта, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на лето. Предполагалось, что лидеры стран встретятся в формате видеоконференции.