В ближайшее время лидеры стран Большой семерки могут встретиться в очном формате. Такой договоренности достигли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, сообщило вечером 28 мая РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома

Лидеры двух стран по телефону обсудили прогресс в борьбе с коронавирусом, оживление экономики и другие глобальные вопросы.

«Лидеры согласились, что важно созвать G7 в очном виде в ближайшем будущем», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Белого дома.

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Позднее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что США рассчитывают перенести саммит G7 на конец июня.

Встреча Большой семерки должна была пройти 20 марта, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на лето. Предполагалось, что лидеры стран встретятся в формате видеоконференции.