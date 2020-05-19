По состоянию на 17:00 19 мая в мире зафиксировано более 4 млн 922,5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 320,7 тыс. человек скончались, свыше 1 миллиона 930 тыс. заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Ряд экспертов полагают, что сейчас КНР попросту перестала тестировать своих граждан на заболевание.

На десятом месте — Иран с немногим более 124,6 тыс. заболевших. На девятом — Турция (150,5 тыс.).

Следом идут Германия (177,2 тыс.), Франция (179,9 тыс.), Италия (225,8 тыс.), Великобритания (246,4 тыс.), Бразилия (255,3 тыс.), Испания (274 тыс.) и Россия (300,1 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 550 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 92 тыс. человек, смертность 5,94%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,7% (или более 28,2 тыс. человек).

В Италии — 32 тыс. умерших (14,17%), в Испании — 27,7 тыс. (9,97%), в Великобритании — 34,7 тыс. (14,13%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 300 161 случай заболевания, 2868 заразившихся умерло, 76 232 человека выздоровело. Смертность составляет 0,96%.

В последние дни в стране остро встала проблема с дополнительными выплатами врачам, борющимся с коронавирусом, — выплаты не доходили до медиков.

Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами и руководителями ведомств рассказал, что в регионы для допвыплат поступило более 50 миллиардов рублей, и пояснил, что проблемы с выплатами возникли из-за неясных формулировок в документах правительства.

«Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже», — подчеркнул Путин.

По-старому уже не будет. Коронавирус и национализация © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

В то же время глава государства поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Он также отметил, что нет ничего страшного в том, что при принятии решений о поддержке граждан и предприятий в текущей ситуации происходят сбои, важна обратная связь.

На совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы президент заявил, что власти сейчас вырабатывают и предлагают экономике и людям уникальные решения.

«Эти решения в значительной степени являются уникальными. Ничего особенного нет и в том, что, проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои», — заявил президент.

Он подчеркнул, что «раньше ничего подобного не делали и такие огромные ресурсы для поддержки тоже не использовали».

А вот лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский решил поддержать и наставить на путь истинный американского президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин, употребление которого он рекламировал ранее как лекарство от коронавируса и эффективность которого пока не доказана.

«Дональд Трамп зря стал принимать противомалярийное лекарство гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса. Он пьет его уже 10 дней, и, скорее всего, препарат ему вредит. Глаза потускнели, и в целом складывается впечатление, что президент США находится в немного заторможенном состоянии. Думаю, ему стоит прекратить приём этого препарата и дождаться российского лекарства — оно будет лучше. Мы вылечим и Трампа, и по его списку еще 5-6 американцев, которые наиболее важны для него», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Следует отметить, что Жириновский бросился спасать Трампа не ранее, чем стало известно, что российская экономика восстанавливается. С соответствующим заявлением выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних буквально дней показывают, что динамика пошла вверх», — заявил чиновник.

Он отметил, что по стране идет процесс снятия ограничений.

«Мы это видим по принятым решениям в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. В базовых отраслях все ограничения сняты. И это мы сразу увидели в росте потребления электроэнергии, росте перевозок транспортом, всеми видами транспорта. У нас на сегодняшний момент существенно наши эти ежедневные индикаторы пошли вверх», — рассказал Решетников.

По его словам, индикаторы достигли 71-72% от докризисного уровня.

«Последние дни динамика идет вверх, мы видим, что экономика начинает восстанавливаться», — добавил министр.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 19 мая зафиксировано 18 876 случаев заболевания, 548 заразившихся умерли (смертность 2,91%), 5632 выздоровели. При этом на Украине проведено всего 239 961 тестов на COVID-19, что более чем в 30 раз меньше, чем в России.

Но если в РФ борьба с инфекцией ведется со всем напряжением сил государства, то на Украине проблема становится скорее источником вдохновения.

В Киеве и Одессе в условиях карантина с помощью беспилотников сняли «Карантин-сериал "За окном"», в котором уже 18 серий с отдельными историями. Его снимали через окна и балконы квартир, в которых живут актеры. В каждой серии — отдельная история о том, как украинцы переживают карантин, введённый из-за коронавируса.

Эпизоды сняты в разных жанрах: комедия, драма, мелодрама, хоррор, мистика, фантастика и т.д.

Режиссёры руководили процессом дистанционно из собственных квартир. Звук актеры записывали самостоятельно. Композитор, звукорежиссер и режиссер монтажа работали дома в условиях изоляции.

Репетиции короткометражек происходили онлайн. Известно, что исполнителем одной из ролей в сериале стал актер «Маски-шоу» Георгий Делиев.

Пока украинские актеры пытаются заработать в кризис, украинские депутаты пугают сограждан своими масками.

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая пришла в парламент в вязаной маске, которая не выполняет свою функцию защиты, а скорее выглядит как декоративный аксессуар.

«Сегодня утром при входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!» ‒ написала она в Facebook.

Пользователи сети резко отреагировали на фото.

«Если вдуматься, то эта дырявая маска от вирусов, в каждую ячейку которой пролезет не только вирус со всей семьей…» ‒ написала активистка и блогер Елена Монова.

«Уж избрали, так избрали. Я бы даже сказал, вызбрали», ‒ написал журналист Виктор Трегубов.

«Лиза у себя пишет, что ее температура утром еле добиралась до 34 градусов. 34 градуса. Бойтесь ходячих мертвецов», ‒ написал Назар Приходько.

«А вы видели вязаную розовую маску Богуцкой в сеточку? Не видели? Вот и славно! И не смотрите! Зрелище не для слабонервных», ‒ написала политик Алёна Яхно.

Ну а пока украинские нардепы передвигаются по городу с температурой зомби, в Луганске не до шуток.

«В ночь с 18 на 19 мая в реанимации четвертой городской больницы ушел из жизни главный врач больницы Навроцкий Алексей Владимирович. Это организатор и врач с большой буквы, врач-анестезиолог, который оказывал медицинскую помощь пациентам. Сегодня это пациенты, которые больны коронавирусной инфекцией, и именно коронавирусная инфекция убила этого человека», — рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

По ее словам, 48-летний главврач заразился коронавирусом около трех недель назад, заболевание протекало остро, с высокой температурой и практически сразу осложнилось двусторонней пневмонией. Навроцкий находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Более 20 лет он посвятил медицине — работал анестезиологом-реаниматологом, а во время пандемии оказался на передовой борьбы с инфекцией.

По данным на 18 мая, в республике выявлено 328 случаев заражения COVID-19, два пациента скончались, один из них — от сопутствующего заболевания. Луганская многопрофильная больница №4 была переквалифицирована для оказания помощи больным с коронавирусом.

В мире

Соединённые Штаты готовят военные самолеты к отправке в Россию. Они повезут аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В условиях ограниченности коммерческих рейсов (между странами) доставка военными самолетами — это наилучший вариант», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Пентагона.

Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ будет направлена в Россию из США 20 мая, остальные 150 изготовят и отправят позже, заявила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.

Однако несмотря на гуманитарную активность, между Белым домом и Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) растут разногласия из-за методов отслеживания заболевших новым коронавирусом и снятия карантина.

По данным источников CNN в администрации Дональда Трампа, координатор президентской рабочей группы по COVID-19 доктор Дебора Биркс назвала методы CDC устаревшими. По её словам, это приводит к разногласиям в подсчете числа заболевших и летальных исходов.

Один из недостатков, на которые Биркс указала эпидемиологам, — неспособность учитывать симптомы в режиме реального времени. Отмечается, что в ряде случаев данные о больных от врачей первичного звена доходят до CDC с недельной задержкой, что мешает ведомству отслеживать контакты инфицированных. Кроме того, зачастую ситуация усложняется технической отсталостью систем здравоохранения некоторых штатов, где для передачи данных может использоваться факс.

Коронавирус расколол мир. Австралия против Китая, Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Еще один повод для напряженности между Белым домом и Центром по контролю и профилактике заболеваний — снятие карантина. Целостной национальной стратегии возвращения штатов, предприятий и жителей к нормальной жизни нет, и чиновники не могут определиться с тем, как смягчать ограничения в разных по численности населения и степени охвата коронавирусом регионах.

«Нет никакого смысла вводить одинаковые ограничения для кинотеатра в сельской местности штата Теннесси, где нет ни единого случая Covid-19, и театра в Нью-Йорке», — сказал один из собеседников издания.

Пока в США идут споры, власти Сингапура уже подготовили поэтапный план снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса нового типа. Реализация начнётся со второго июня, следует из заявления, опубликованного на сайте Министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что после оценки текущей ситуации с COVID-19 в стране власти решили не продлевать карантин, действие которого истекает первого июня.

План снятия ограничений состоит из трех фаз. На первом этапе будет возобновлено функционирование предприятий, работа которых не представляет высокой угрозы распространения инфекции. К этой категории относятся в первую очередь предприятия обрабатывающей промышленности. При этом власти предписали по возможности сохранить режим удаленной работы, чтобы снизить риски инфицирования.