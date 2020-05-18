Экономически, продолжил эксперт, это будет сделать не так-то просто, поэтому Запад будет выдвигать против Китая заведомо ложные истории о том, что Пекин якобы специально вырастил этот вирус или что Китай якобы неэффективно соблюдал карантин.
Поскольку карантинные меры нанесли серьёзный ущерб национальным экономикам, отметил политолог, правительствам разных стран придется принимать непопулярные решения и за счет внешней составляющей решать внутренние проблемы.
«Это может вызвать некоторые обострения, но прямых вооруженных столкновений не произойдет. Что касается гибридных войн, то они уже происходили даже во время пандемии», — констатировал Абзалов.
На фоне предоставления помощи России или Китая странам Восточной Европы в этой связи также будет предпринята попытка дискредитировать такого рода поддержку, заключил собеседник издания.