Сегодня ситуация выглядит таким образом, что от пандемии больше всех выигрывает Китай. И на этом фоне будут предприняты попытки, чтобы остановить его усиление. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поскольку карантинные меры нанесли серьёзный ущерб национальным экономикам, отметил политолог, правительствам разных стран придется принимать непопулярные решения и за счет внешней составляющей решать внутренние проблемы.

«Это может вызвать некоторые обострения, но прямых вооруженных столкновений не произойдет. Что касается гибридных войн, то они уже происходили даже во время пандемии», — констатировал Абзалов.

На фоне предоставления помощи России или Китая странам Восточной Европы в этой связи также будет предпринята попытка дискредитировать такого рода поддержку, заключил собеседник издания.