«ВОЗ пропустила эпидемию, у нее нет никаких инструментов, чтобы создать запасы вакцин и осуществлять тестирование. По сути это просто дорогостоящий информационный ресурс», — констатировал эксперт.
В этой ситуации, указал политолог, мировому сообществу следует признать, что в пандемии так или иначе виноваты все, поскольку не приняли единые меры изоляции и в разное время закрывали границы.
Учитывая, что мутационность COVID-19 очень велика, подчеркнул Абзалов, мировому сообществу придется учитывать возможные риски, подстраивать свою жизнь под них и усиливать медицинский контур.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.