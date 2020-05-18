Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября
Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«ВОЗ пропустила эпидемию, у нее нет никаких инструментов, чтобы создать запасы вакцин и осуществлять тестирование. По сути это просто дорогостоящий информационный ресурс», — констатировал эксперт.

В этой ситуации, указал политолог, мировому сообществу следует признать, что в пандемии так или иначе виноваты все, поскольку не приняли единые меры изоляции и в разное время закрывали границы.

Учитывая, что мутационность COVID-19 очень велика, подчеркнул Абзалов, мировому сообществу придется учитывать возможные риски, подстраивать свою жизнь под них и усиливать медицинский контур.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.