В ходе пандемии коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения показала себя как отличный административный аппарат с нулевой эффективностью. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

В этой ситуации, указал политолог, мировому сообществу следует признать, что в пандемии так или иначе виноваты все, поскольку не приняли единые меры изоляции и в разное время закрывали границы.

Учитывая, что мутационность COVID-19 очень велика, подчеркнул Абзалов, мировому сообществу придется учитывать возможные риски, подстраивать свою жизнь под них и усиливать медицинский контур.

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