В основе средства, которое использовали для антибактериальной и антивирусной обработки, был хлор, рассказал глава Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели сайту Vatican News.
Он отметил, что дезинфекторам нужно было крайне осторожно обращаться с теми шедеврами, которые находятся в соборе.
Аналогичная обработка прошла в базилике Святого Иоанна, а на 16 мая намечена дезинфекция собора Святого Павла.
При этом Папа Римский не будет принимать участия в публичных богослужениях, не будут возобновлены и традиционные воскресные проповеди на площади Святого Петра.