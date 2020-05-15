С 18 мая собор будет принимать верующих, поэтому в нем прошла дезинфекция, проведенная силами Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана, сообщила 15 мая пресс-служба Святого престола

В основе средства, которое использовали для антибактериальной и антивирусной обработки, был хлор, рассказал глава Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели сайту Vatican News.

Он отметил, что дезинфекторам нужно было крайне осторожно обращаться с теми шедеврами, которые находятся в соборе.

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При этом Папа Римский не будет принимать участия в публичных богослужениях, не будут возобновлены и традиционные воскресные проповеди на площади Святого Петра.