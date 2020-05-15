Из группы «ВИА Гра» уходит 31-летняя украинка Эрика Герцег, поэтому продюсер Константин Меладзе уже подыскивает замену и ищет девушку с харизмой на ее место. Об этом 14 мая она рассказала в Instagram

«Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал», — сказала Эрика.

В договоре сказано, что она должна доработать в команде до конца года, а также помочь новой солистке адаптироваться в группе.

Ранее Меладзе уже объявил в соцсети о поиске новой солистки. «Отношение было как к рабочей лошади». Экс-солистка «ВИА Гры» Алена Винницкая рассказала, почему делила постель с Надеждой Мейхер © Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Михаил Ворожцов

«Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов», — сказано в сообщении.

«ВИА Гра» была основана в начале 2000-х в Киеве. На сегодняшний день в группе остаются россиянки Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Герцег выступала в составе женского трио с 2013 года, она уроженка села Малая Добронь в Закарпатской области, ее отец — этнический венгр, а мать — венгерка наполовину.