Назарбаев, назначая ее на пост спикера сената, дал понять, что Дарига Назарбаева является главным преемником при трансформации власти, а Касым-Жомарт Токаев является промежуточным звеном, временно исполняющим обязанности главы государства, пояснил эксперт.
«А сейчас ее репутация существенно подмочена. И раньше общество могло бы согласиться с решением Назарбаева, если бы он назначил ее главным преемником, но ввиду всех этих обстоятельств Назарбаев понял, что вряд ли ей следует передавать власть», — указал Мамырайымов.
Политолог считает, что Назарбаеву отправили в отставку, чтобы успокоить общественность, которая обвиняет ее во всех грехах, в том числе в лоббировании тотального карантина.
Назарбаев, приняв это решение, убил двух зайцев: и успокоил общественность, и переадресовал все эти проблемы с тотальным карантином Дариге Назарбаевой, заключил собеседник издания.
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