Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев фактически лишил свою дочь Даригу Назарбаеву сенаторских полномочий не только из-за ее возросших амбиций, но и из-за подмоченной репутации после скандала с недвижимостью в Лондоне. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Амбиции и подмоченная репутация. Эксперт Мамырайымов объяснил, почему Назарбаев прекратил полномочия дочери Дариги © Platon.asia Дарига Назарбаева является главным преемником при трансформации власти, а Касым-Жомарт Токаев является промежуточным звеном, временно исполняющим обязанности главы государства, пояснил эксперт.

«А сейчас ее репутация существенно подмочена. И раньше общество могло бы согласиться с решением Назарбаева, если бы он назначил ее главным преемником, но ввиду всех этих обстоятельств Назарбаев понял, что вряд ли ей следует передавать власть», — указал Мамырайымов.

Политолог считает, что Назарбаеву отправили в отставку, чтобы успокоить общественность, которая обвиняет ее во всех грехах, в том числе в лоббировании тотального карантина.

Назарбаев, приняв это решение, убил двух зайцев: и успокоил общественность, и переадресовал все эти проблемы с тотальным карантином Дариге Назарбаевой, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.