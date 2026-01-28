https://ukraina.ru/20260128/valentin-kataev-belogvardeets-stavshiy-sovetskim-klassikom-1074833233.html

27 января 2026 года исполняется 129 лет со дня рождения классика советской литературы Валентина Петровича Катаева. Его считают одним из самых ярких и видных представителей одесской плеяды, стремительно ворвавшуюся в русскую литературу 20-х годов XX века

Одесса тогда дала таких замечательных писателей и поэтов, как Илья Ильф и Евгений Петров, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, Исаак Бабель, Александр Козачинский, Лев Славин, Вера Инбер.Увы, сегодня их мало кто читает, кроме "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка" Ильфа и Петрова, а также эпопеи Бабеля про одесского бандита Беню Крика, но их литературный вклад переоценить невозможно.Валентин Катаев безусловный русско-советский классик. Славу ему принесли такие книги, как "Растратчики", тетралогия "Волны Чёрного моря" ("Белеет парус одинокий", "Хуторок в степи", "Зимний ветер", "Катакомбы"), "Время, вперёд!", "Сын полка", "Алмазный мой венец", "Уже написан Вертер".В 1974 году ему присвоили звание Героя Социалистического труда. За участие в боях в окопах Первой Мировой войны он получил два Георгиевский креста и орден Св. Анны. В советское время его наградили тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Октябрьской революции. За роман "Сын полка" ему присудили Сталинскую премию.Он прожил 89 лет, родившись ещё при Николае II – в 1897 году, и уйдя в мир иной при Горбачёве в 1986.В последнее десятилетие вышли две великолепные книги, посвящённые биографии писателя. Первая – "Катаев. Погоня за вечной весной" (2018) Сергея Шаргунова, изданная в серии ЖЗЛ. Вторая "2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории" – увидела свет в декабре 2025 года и принадлежит перу екатеринбургского писателя Сергея Белякова, отец которого родился в Одессе.Одесский плавильный котел: отец – из великороссов, мать – из малороссов, сын – новороссВалентин Петрович родился в Одессе. Однако его род по отцовской линии ведет своё происхождение из Великороссии. Пётр Васильевич Катаев появился на свет в Вятке в семье священника Василия Алексеевича Катаева.Пётр Васильевич окончил духовную семинарию и историко-филологический факультет Новороссийского университета, стал преподавателем. В женском епархиальном училище, в котором служил учителем, он познакомился с юной Евгенией Бачей, которая в итоге стала его женой.Когда отцу был 41 год, у него родился первенец – будущий писатель Валентин Катаев, а через пять лет – Евгений Катаев, которого мы знаем под псевдонимом Евгений Петров.Пётр Васильевич смог дослужиться только до надворного советника, что предполагало личное, но не потомственное дворянство.Прадед писателя по материнской линии был полтавским дворянином. Вообще род вёл свою линию от запорожских казаков.Отец был начитанным, подвижным, но в то же время раздражительным человеком. Однако он никогда не поднимал руку на своих сыновей. У него была большая и разнообразная библиотека. Валентин Катаев вывел его под именем Василия Петровича Бачея в своей знаменитой повести "Белеет парус одинокий".Мать писателя умерла рано, когда Валентину Петровичу исполнилось всего 6 лет от скоротечной чахотки.После ее смерти воспитанием Вали и Жени отцу помогала заниматься тетя Лиля (Елизавета Ивановна), сестра покойной мамы. Она для этого перебралась из Екатеринослава в Одессу. В "Белеет парус одинокий" она выведена под именем Татьяны Ивановны.В повести "Белеет парус одинокий" Валентин Петрович вывел себя в главном герое – гимназиста Петра Бачея. Брата Евгения – в лице Павлика.Когда читаешь повесть, получаешь удовольствие не только от приключений мальчишек, но и от непередаваемого одесского говора особенно из уст базарной торговки мадам Стороженко. На Привозе мадам Стороженко поставили памятник.Во время Перестройки в 1988 году (уже после смерти писателя) в центре Одессы был установлен памятник-фонтан "Петя и Гаврик". Памятник пока не декоммунизировали.Даже прожив с столице более 60-ти лет, писатель так и не избавился от своего ярко выраженного южнорусского акцента. Каждый может в этом убедиться, просмотрев в интернете программу "Встречи в студии Останкино" с участием Валентина Катаева, которую сняли в 1978 году.Публикация стихов в одесской газете Союза русского народаВалентин Петрович свой творческий путь начинал как поэт. Свои первые стихи он публиковал в "Одесском вестнике". Гимназистам было строго-настрого запрещено публиковаться в печати, но Валя принёс в гимназию свежий номер этой газеты и прилепил к двери класса, обретя поэтическую славу среди одноклассников. Это было в 1910 году."Одесский вестник" - издание одесского отделения Союза русского народа, т.е. – черносотенцев. Сначала стихи Катаева были аполитичны, но потом стали соответствовать духу и идеологии "Одесского вестника". Всего там было опубликовано 25 стихотворений и среди них "Привет Союзу русского народа в день семилетия его".Доброволец во время Первой МировойВ 1914 началась Первая Мировая война. Если бы не она, как вспоминает писатель, его за неподобающее поведение и плохие отметки просто бы вышибли из гимназии. Но такого финала писатель ждать не стал и пошел на фронт добровольцем в 1915 году, когда Валентину Петровичу исполнилось 18 лет.В Российской империи полное совершеннолетие наступало только в 21 год и в 18 требовалось согласие отца. Как вольноопределяющийся Катаев должен был покупать всю экипировку за свой счёт. Всё это ему оплатил отец. Однако денег у него хватило только на подержанные, бывшие в употреблении вещи.Почему Катаев ушёл на фронт? По мнению его биографов это была романтическая история. Он был влюблён в одну из четырёх дочерей генерал-майора Константина Алексинского – Ирэн (выведена под своим именем в повести "Зимний ветер"). Катаев начал службу под руководством Алексинского. Воевал в Белоруссии и на румынском фронте в Добрудже. Служил в артиллерии. Телефонистом. За восстановление повреждённого кабеля связи под огнём противника Катаев получил свой солдатский Георгиевский крест.Когда Валентин Петрович только ехал на фронт, он сильно проигрался. Вольноопределяющемся можно было столоваться вместе с офицерами, но для этого надо было платить 15 рублей в месяц, но из-за проигрыша у будущего классика, естественно, денег на было, поэтому ему пришлось столоваться с нижними чинами и есть из солдатского котелка.Два раза Катаев попадал под немецкие газовые атаки. Газ не дошёл до лёгких, поразив бронхи. Впоследствии писатель до конца жизни говорил с хрипотцой.Катаев в конце 16-го – в начале 17 года заканчивает ускоренные офицерские курсы, получив чин прапорщика. Летом 1917 года, ведя солдат в атаку, он получает осколочное ранение в бедро. В итоге госпиталь в Одессе, чин подпоручика и первый офицерский орден – Святой Анны 4-й степени. При империи получение такой награды давало право на личное дворянство. Октябрьская революция прервала военную карьеру Катаева, и он вернулся в Одессу.Ученик БунинаДля любого начинающего писателя очень важно, чтобы вхождение в литературу у него сопровождалось опекой состоявшегося и маститого литературного патриарха.Валентин Петрович своим наставником считал Ивана Алексеевича Бунина. Ещё в 1914 году русский классик приехал в Одессу. Бунин был не только блестящим прозаиком, но еще и поэтом, хотя стихи в ту пору отошли для него на второй план.Уже после революции Катаев и Бунин часто общались. Иван Алексеевич своей рукой правил стихотворения и слушал чтение ранних рассказов. Однажды Бунин сказал, что из Катаева выйдет хороший писатель.В 1920 году Иван Алексеевич, не приняв большевицкую власть, эмигрировал вместе с женой из России. Даже расставшись, писатели следили за творчеством друг друга издалека. О своих отношениях с учителем Катаев написал в повести "Трава забвенья".Белый офицерВо время Гражданской войны многие будущие советские писатели служили то ли в Белой армии, то ли в белогвардейских структурах: Михаил Булгаков, Леонид Леонов, Всеволод Иванов, Евгений Шварц, Виталий Бианки, Самуил Маршак, Сергей Сергеев-Ценский.В 1918 году Катаев служил у гетмана Скоропадского. В 1919 году был мобилизован в Красную армию и во время одного и боёв приказал своим подчиненным сдаться белым без боя и сразу вступил в деникинскую армию, где сражался против петлюровцев на бронепоезде "Новороссия".В 1920 году он вместе с братом Евгением был арестован ЧК по подозрению в офицерском заговоре, но благодаря вмешательству его старых одесских знакомых, они были отпущены.Эти свои не самые радужные воспоминания о пребывании в застенках у чекистов легли в основу его знаменитой и скандальной "белогвардейской" повести "Уже написан Вертер", которая была опубликована в "Новом мире" в июньском номере за 1980 год. Некоторые либеральные советские писатели и Юрий Андропов сочли её антисемитской и политической вредной из-за того, что главные большевики были евреями. Речь идет, прежде всего, о Науме Бесстрашном (прототипом стал Яков Блюмкин) и главе одесской ЧК Максе Миркине (прототип – Макс Дейч).Как такая явно антисоветская вещь могла быть опубликована? Ответ, как правило, дают такой: её тогда напечатали под соусом борьбы с извращениями революции, под которыми понимали троцкизм и троцкистов.Многие после публикации повести отказывались подавать руку Катаеву, против его повести была и его жена Эстер Бреннер, этническая еврейка. Неодобрительно отнеслись к ней дети писателя – Павел и Евгения.В "Гудке"После гражданской войны Валентин Петрович перебирается в Москву и работает в газете железнодорожников "Гудок". В ней трудились такие будущие корифеи советской литературы как Михаил Булгаков, Олеша, Славин, Петров и Ильф.Катаев писал фельетоны, подписывая их "Старик Саббакин".Булгаков был старше Катаева на 6 лет. Если Катаев по своим убеждениям был ниспровергателем, то Булгаков – традиционалистом. Он учил Катаева и остальных коллег уму-разуму. Первая жена Михаила Афанасьевича – Татьяна Лаппа – хорошо готовила украинский борщ. В те голодные годы Булгаков приглашал к себе домой есть этот самый борщ.Одессит называл киевлянина Мишуней, а тот его – Валюном. Однажды, когда к чаю ничего не было, будущие советские классики сбросились и отправили Катаева и Булгакова играть в рулетку. К удивлению они выиграли, получив денег в два раза больше, чем поставили.В период работы в "Гудке" и Катаев, и Булгаков, и Олеша смогли прославится. Первый опубликовал свою "Белую гвардию", второй – роман "Растратчики", а третий – повесть "Три толстяка". В Художественном театре были впервые поставлены булгаковские "Дни Турбиных", катаевская пьеса "Квадратура круга" и олешинские "Толстяки", которые шли с успехом. Станиславский потом сказал: мол, многие говорят, что Художественный театр далёк от пролетариата, а на самом деле мы ставим пьесы железнодорожников...Именно подружившимся в "Гудке" молодым Илье Ильфу и Евгению Петрову Катаев, тогда уже известный и маститый автор, подсказал сюжет "Двенадцати стульев". Он, по его собственным словам, возомнил себя Дюма-отцом, решив завести себе литературных негров, но прочитав роман, он понял, что тот не нуждается ни в правках и в его авторстве. Правда, Ильф и Петров в благодарность посвятили "Двенадцать стульев" Катаеву.Литературная жизнь тогдашней Москвы описана в поздней книге Катаева - "Алмазный мой венец".КлассикВ 1932 году Катаев создает свой знаменитый роман о передовиках производства "Время, вперёд!" В нём речь идет об одном из дней строителей Магнитки. Рекорд по укладке бетона ставят под руководством бригадира по фамилии Ищенко. К фильму по этому произведению композитор Георгий Свиридов создал свое самое известное произведение "Время, вперед!", ставшей потом музыкальной заставкой к главной информационной программе советского телевидения – "Время".Во время Великой Отечественной войны Катаев, как и многие другие советские писатели, становится военным корреспондентом "Правды" и "Красной звезды". Но главным творческим итогом стал его роман "Сын полка". Книга в послевоенное время обрела статус классики, её в обязательном порядке изучали советские школьники.Валентин Петрович в 1955 году стал основателем одного из главных и модных литературных журналов СССР – "Юность" и руководил им 5 лет. Именно он стал публиковать в нем шестидесятников: Василия Аксёнова, Анатолия Гладилина, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадуллину , Анатолия Рыбакова, Николая Носова и других.В настоящий момент главным редактором "Юности" является писатель Сергей Шаргунов, как говорилось выше, помимо всего прочего ещё и биограф Валентина Петровича.

