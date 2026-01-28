https://ukraina.ru/20260128/gbr-vyyavila-zlodeya-vo-lvovskom-oblvoenkomate-1074929287.html

ГБР выявила злодея во Львовском облвоенкомате

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении в совершении уголовных преступлений действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом проинформировало 28 января

2026-01-28T16:02

Ранее подозреваемый возглавлял один из районных ТЦК и СП (переименованных военкоматов). Фигуранта подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях, а также в незаконном внесении данных о якобы прохождении военной службы мужчиной призывного возраста. В декларациях за прошлые годы полковник не отметил квартиру в новостройке во Львове стоимостью почти два миллиона гривен (почти $50 тыс). Имущественные права на жилье были оформлены на жену, однако в соответствии с законом оно подлежало обязательному декларированию. "Кроме того, в апреле 2025 года, находясь на должности начальника районного ТЦК и СП, чиновник без законных оснований внес в служебные базы данные о своем знакомом как якобы проходящем военную службу. На самом деле мужчина фактически находился дома, что позволяло ему свободно передвигаться и избегать мобилизационных мероприятий. Осознавая возможную ответственность за незаконные действия на предыдущей должности, чиновник инициировал перевод во Львов", - рассказали следователи.Они выясняют, было ли известно об этих фактах руководству областного ТЦК и СП. Полковнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины ("умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию"), а также по ч. 1 ст. 362 УК Украины ("несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах"). Досудебное расследование продолжается. ГБР проверяет все обстоятельства дела, возможную причастность других должностных лиц и наличие подобных фактов в других подразделениях.Тем временем На Украине решили забусифицировать иностранцевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

