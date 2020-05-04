По данным агентства, обвал спровоцировали данные из США о возможном повышении пошлин на китайские товары за якобы сокрытие данных о коронавирусе властями КНР.
«Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 4%, южнокорейский KOSPI — 2,6%, индонезийский JX Composite —2,4%», — отмечает агентство.
Ранее Associated Press отмечала, что очередные нападки властей Соединенных Штатов на Китай совпали с обвинениями в адрес администрации президента США в медленной и неадекватной реакции на пандемию.
Китайская тема стала одной из основных в предвыборной риторике кандидатов на пост президента страны как от демократов, так и от республиканцев.
Как действующий глава государства Дональд Трамп, так и его основной соперник Джо Байден в данный момент соревнуются в том, кто сильнее накажет Пекин.
При этом есть мнение и о том, что США показали свою неспособность справиться с проблемой коронавируса и теперь ищут, кого назначить ответственным за собственные провалы.