Для того, чтобы петиция поступила на рассмотрение президенту, она должна набрать 25 тысяч подписей на официальном сайте главы государства.
«Страшные, безбожные времена переживает Украина. Вот вам еще одно, не яркое даже, а дикое тому доказательство», — отмечает канал.
Изъятие Киево-Печерской лавры у Московской патриархии — давняя мечта украинских националистов и раскольников. Новая волна разговоров об этом началась во время пандемии коронавируса. Со стороны праворадикалов стали раздаваться призывы забрать обитель у «московских попов», которые якобы не соблюдают карантин, сами болеют опасной инфекцией и заражают прихожан.