Петиция на сайте президента Владимира Зеленского о том, чтобы изъять Киево-Печерскую лавру из ведения УПЦ МП и передать ее неканонической ПЦУ, набрала необходимое число подписей для того, чтобы ее рассмотрел глава государства. О ситуации 29 апреля рассказывает Telegram-канал Украина.ру

Киево-Печерская лавра как свидетель и участник истории Руси © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Страшные, безбожные времена переживает Украина. Вот вам еще одно, не яркое даже, а дикое тому доказательство», — отмечает канал.

Изъятие Киево-Печерской лавры у Московской патриархии — давняя мечта украинских националистов и раскольников. Новая волна разговоров об этом началась во время пандемии коронавируса. Со стороны праворадикалов стали раздаваться призывы забрать обитель у «московских попов», которые якобы не соблюдают карантин, сами болеют опасной инфекцией и заражают прихожан.