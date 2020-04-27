Полиция Киева завела дело против заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который, когда его остановили патрульные полицейские, стал им угрожать. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба полиции на своем сайте

Кличко уволил своего зама за пьяный дебош © http://wiki.1551.gov.ua отмечают в полиции, накануне в Киеве полицейские остановили автомобиль, который двигался в темное время суток с включенными фарами. Патрульные заподозрили, что водитель-женщина руководит транспортным средством под воздействием алкоголя. От прохождения теста на драгере она отказалась. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол.

«Затем из автомобиля вышел пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Им оказался заместитель главы Киевской городской государственной администрации», — говорится в сообщении. По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, за рулем машины оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.