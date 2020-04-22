Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей цыганской национальности из города в Закарпатскую область. Об этом 21 апреля сообщает «Суспільне Карпати»

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизла, 12 человек отказались уезжать. Расисты и министры. С14 объявила в центре Киева «зачистку от цыганских террористов» © strana.ua

«Также цыгане, нет, правильнее — лица цыганской национальности… Вывезли их в Закарпатье. Почему они продолжают быть здесь?… Что значит отказались? А почему не упаковали? Есть полиция. К следующему вторнику вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали», — заявил Марцинкив.

На оперативном совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять человек цыганской национальности и на границе передали их закарпатской милиции. Марцинкив заявил, что «надо вторую ходку сделать».