По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизла, 12 человек отказались уезжать.
«Также цыгане, нет, правильнее — лица цыганской национальности… Вывезли их в Закарпатье. Почему они продолжают быть здесь?… Что значит отказались? А почему не упаковали? Есть полиция. К следующему вторнику вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали», — заявил Марцинкив.
На оперативном совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять человек цыганской национальности и на границе передали их закарпатской милиции. Марцинкив заявил, что «надо вторую ходку сделать».