Зеленский сделал несколько реверансов перед военными, похвалил медицинскую службу, которая сражается еще и с коронавирусом, помог своему медиа-эскорту запустить в сети пару акций, типа, поставь лайк нашему смелому президенту, который на фронте и даже в каске, говорится в сообщении.
«Разбираться, кто парой дней раньше убил 25-летнюю девушку в Горловке, похоже, не стал. Или мы пропустили поток сообщений об этом в украинских СМИ? Собственно, не царское дело, такими мелочами заниматься. Этих мирных жителей в Донбассе тысячи перебиты ВСУ. Каждый случай будешь изучать, так ни на торговлю землей, ни на выпрашивание денег у МВФ времени не останется», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.
За пять лет вооруженного конфликта на Донбассе было убито 3330 мирных жителей, сообщила ранее Организация Объединенных Наций.
Согласно опубликованным данным, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи.
Киевские власти в апреле 2014-го развязали гражданскую войну против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.