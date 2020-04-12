Владимир Зеленский побывал в зоне конфликта в Донбассе на безопасном расстоянии от лини фронта, рассказал Telegram-канал Украина.ру и оценил поездку избранного главы украинского государства

Зеленский сделал несколько реверансов перед военными, похвалил медицинскую службу, которая сражается еще и с коронавирусом, помог своему медиа-эскорту запустить в сети пару акций, типа, поставь лайк нашему смелому президенту, который на фронте и даже в каске, говорится в сообщении.

«Разбираться, кто парой дней раньше убил 25-летнюю девушку в Горловке, похоже, не стал. Или мы пропустили поток сообщений об этом в украинских СМИ? Собственно, не царское дело, такими мелочами заниматься. Этих мирных жителей в Донбассе тысячи перебиты ВСУ. Каждый случай будешь изучать, так ни на торговлю землей, ни на выпрашивание денег у МВФ времени не останется», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Почему не будет мира в Донбассе: "ястребы" побеждают "голубей" в партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно опубликованным данным, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи.

Киевские власти в апреле 2014-го развязали гражданскую войну против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.