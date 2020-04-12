Такое случилось впервые в истории США. Стихийное бедствие объявили в 50 американских штатах. Последним стал Вайоминг.

Его губернатор Марк Гордон сказал, что данный режим поможет мобилизовать ресурсы. Местная власть и общественные организации получат финансовую помощь.

США вышли на первое место по количеству погибших от COVID-19
США вышли на первое место по количеству погибших от COVID-19
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
США на текущий момент лидер по числу зараженных и умерших.

За прошедшие сутки в США заразились COVID-19 более 25 тыс. человек, это мировой рекорд.

Всего в США, по уточненным сведениям, инфекцией заражено более 533 тыс. человек, свыше 20 тыс. американцев умерло.