Президент США Дональд Трамп объявил по всей стране режим стихийного бедствия из-а эпидемии коронавируса, сообщил телеканал Fox News 12 апреля

Такое случилось впервые в истории США. Стихийное бедствие объявили в 50 американских штатах. Последним стал Вайоминг.

Его губернатор Марк Гордон сказал, что данный режим поможет мобилизовать ресурсы. Местная власть и общественные организации получат финансовую помощь.

США вышли на первое место по количеству погибших от COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За прошедшие сутки в США заразились COVID-19 более 25 тыс. человек, это мировой рекорд.

Всего в США, по уточненным сведениям, инфекцией заражено более 533 тыс. человек, свыше 20 тыс. американцев умерло.