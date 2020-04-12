Такое случилось впервые в истории США. Стихийное бедствие объявили в 50 американских штатах. Последним стал Вайоминг.
Его губернатор Марк Гордон сказал, что данный режим поможет мобилизовать ресурсы. Местная власть и общественные организации получат финансовую помощь.
США на текущий момент лидер по числу зараженных и умерших.
За прошедшие сутки в США заразились COVID-19 более 25 тыс. человек, это мировой рекорд.
Всего в США, по уточненным сведениям, инфекцией заражено более 533 тыс. человек, свыше 20 тыс. американцев умерло.