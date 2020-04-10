В пятницу, 3 апреля, власти района Прага-6 демонтировали памятник Ивану Коневу, исходя из решения, принятого в сентябре 2019 года.
В связи с этим в Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).
«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — говорится в сообщении.
Согласно УК РФ, санкция статьи предусматривает штраф от 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) за два года. Кроме того, злоумышленников могут приговорить к обязательными работами до 360 часов либо исправительными работами до одного года.
Во время Великой Отечественной войны маршал Конев командовал войсками, освободившими от фашистов сначала Белгород и Харьков, затем Полтаву и Кременчуг, а в 1945 году — Прагу. Монумент маршалу в столице Чехии был установлен в 1980 году.