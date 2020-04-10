Ответственным за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге грозит до одного года исправительных работ в том случае, если они предстанут перед судом в России. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ

В пятницу, 3 апреля, власти района Прага-6 демонтировали памятник Ивану Коневу, исходя из решения, принятого в сентябре 2019 года.

В связи с этим в Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — говорится в сообщении.

Марек Халупка, спасший польско-советский памятник: «Поляки никогда не забудут, кто освободил нашу страну от фашизма» © Олег Хавич

Во время Великой Отечественной войны маршал Конев командовал войсками, освободившими от фашистов сначала Белгород и Харьков, затем Полтаву и Кременчуг, а в 1945 году — Прагу. Монумент маршалу в столице Чехии был установлен в 1980 году.