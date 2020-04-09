Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной
Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной
© РИА Новости, Нина Зотина
Более того, подчеркнул эксперт, даже во Всемирной Организации Здравоохранения заметили, что белорусская официальная статистика недостоверна, отметив, что эти данные должны быть открыто опубликованы, чтобы граждане имели представление о происходящем в стране.

«Сами врачи из Белоруссии пишут блогерам и журналистам о том, что им дают указания записывать всех инфицированных просто как больных пневмонией и гриппом, а также избегать диагностирования коронавируса», — указал Безпалько.

По его мнению, все это говорит о том, что у граждан власти страны пытаются создать представление, будто никакой пандемии там нет, причем оплачивается этот имидж даже не деньгами, а жизнью и здоровьем людей.

Для белорусского президента это недальновидно в том смысле, что от коронавируса сегодня страдает его же электорат, бюджетники и военнослужащие, которые сейчас убеждаются в том, что власть о них не заботится, заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 