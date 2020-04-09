Более того, подчеркнул эксперт, даже во Всемирной Организации Здравоохранения заметили, что белорусская официальная статистика недостоверна, отметив, что эти данные должны быть открыто опубликованы, чтобы граждане имели представление о происходящем в стране.
«Сами врачи из Белоруссии пишут блогерам и журналистам о том, что им дают указания записывать всех инфицированных просто как больных пневмонией и гриппом, а также избегать диагностирования коронавируса», — указал Безпалько.
По его мнению, все это говорит о том, что у граждан власти страны пытаются создать представление, будто никакой пандемии там нет, причем оплачивается этот имидж даже не деньгами, а жизнью и здоровьем людей.
Для белорусского президента это недальновидно в том смысле, что от коронавируса сегодня страдает его же электорат, бюджетники и военнослужащие, которые сейчас убеждаются в том, что власть о них не заботится, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.