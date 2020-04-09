Хотя белорусское руководство выражает оптимизм в отношении ситуации с коронавирусом, на самом деле из страны поступают совершенно другие сигналы, о том, что количество больных значительно больше, чем преподносится в официальных сообщениях. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

«Сами врачи из Белоруссии пишут блогерам и журналистам о том, что им дают указания записывать всех инфицированных просто как больных пневмонией и гриппом, а также избегать диагностирования коронавируса», — указал Безпалько.

По его мнению, все это говорит о том, что у граждан власти страны пытаются создать представление, будто никакой пандемии там нет, причем оплачивается этот имидж даже не деньгами, а жизнью и здоровьем людей.

Для белорусского президента это недальновидно в том смысле, что от коронавируса сегодня страдает его же электорат, бюджетники и военнослужащие, которые сейчас убеждаются в том, что власть о них не заботится, заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.