«Такие действия Российской Федерации являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории», — говорится в материале.
В ведомстве считают, что призыв на военную службу в условиях пандемии коронавируса «является особенно циничным».
МИД Украины потребовал от России отменить призыв крымчан на военную службу.