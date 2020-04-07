Украина выражает протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу в Крыму и городе Севастополь. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба украинского министерства иностранных дел

Тотальный карантин и армия в оцеплении. История последней крупной эпидемии в СССР © РИА Новости, М. Начинкин | Перейти в фотобанк говорится в материале.

В ведомстве считают, что призыв на военную службу в условиях пандемии коронавируса «является особенно циничным».

МИД Украины потребовал от России отменить призыв крымчан на военную службу.