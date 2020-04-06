Электронный сервис, позволяющий в режиме онлайн проверить наличие коронавируса по его симптомам, начал свою работу в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики 6 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом в стране заработал онлайн-сервис, позволяющий гражданам самим поставить себе диагноз.

«Пройти предварительный онлайн-опрос на выявление симптомов коронавируса теперь можно через мобильное приложение eGovMobile портала "Электронное правительство"», — говорится в сообщении.

Сервис по самодиагностике доступен на трех языках — казахском, русском и английском. Для заполнения анкеты необходимо утвердительно или отрицательно ответить на 12 вопросов, а в случае необходимости заполнить дополнительное поле для сведений. После этого надо нажать кнопку «отправить анкету». Таким образом вся информация поступает в Минздрав для дальнейшей обработки.

Также на портале можно получить ответы на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе. Кроме того, сервис предоставляет пользователям всю актуальную информацию о последних случаях заболевания в Казахстане в режиме реального времени.

С 15 марта на территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения, введенный до 15 апреля в связи с пандемией коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести карантин в Нур-Султане и Алма-Ате.