Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний. Об этом рассказал израильский врач Леонид Эйдельман 5 апреля в комментарии РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Кроме того, мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в стационар и расплачивались очень дорогой ценой», — сказал Эйдельман.

Врач подчеркнул, что пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции.

По его мнению, для поддержания психологического и физического здоровья пожилых людей нужно от них дистанцироваться физически, но не лишать социальных контактов.