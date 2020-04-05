С другой стороны, отметил эксперт, может возникнуть ситуация, когда люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, начинают избегают посещать поликлиники и находиться в больнице.
«Кроме того, мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в стационар и расплачивались очень дорогой ценой», — сказал Эйдельман.
Врач подчеркнул, что пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции.
По его мнению, для поддержания психологического и физического здоровья пожилых людей нужно от них дистанцироваться физически, но не лишать социальных контактов.