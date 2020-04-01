Выросло число жителей Украины, считающих эпидемию коронавируса в стране реальной проблемой, отмечает 1 апреля Социологическая группа «Рейтинг», которая провела соответствующий опрос

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 1 апреля

При этом 51% опрошенных считают коронавирус угрозой лично для себя и своей семьи, а 41% не видят угрозы.

«За последние две недели в этом вопросе мнения респондентов почти не изменились. Относительно чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане», — отмечает «Рейтинг».

Согласно пресс-релизу, три четверти респондентов больше волнуются из-за того, что их близкие могут заразиться коронавирусом, о собственном здоровье пекутся меньше (58%), при этом 42% не беспокоятся вообще.