Авторами документов являются депутаты от фракции «Батькивщина» и внефракционные народные избранники.
Напомним, председатель Верховной Рады сможет подписать принятый законопроект о земле тогда, когда депутаты рассмотрят все проекты постановлений относительно его отмены и отклонят их.
Парламент на внеочередном заседании в ночь на 31 марта проголосовал за открытие рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года.
Закон о рынке земли является одним из условий получения Украиной очередного кредита по программе МВФ.