По состоянию на утро 1 апреля в Верховной Раде зарегистрировали уже пять проектов постановлений об отмене недавно принятого закона о рынке земли сельскохозяйственного назначения

Авторами документов являются депутаты от фракции «Батькивщина» и внефракционные народные избранники.

«Голосовали с нарушением всех процедур». Эксперты Украины об уличных протестах и возможной отмене рынка земли © REUTERS, AP

Парламент на внеочередном заседании в ночь на 31 марта проголосовал за открытие рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон о рынке земли является одним из условий получения Украиной очередного кредита по программе МВФ.